Forte vento, tragedia sfiorata: crollano le impalcature da un palazzo

Squadre di Vigili del fuoco sono intervenute nella tarda mattina in via Fieschi per il crollo di un'impalcatura da un palazzo in ristrutturazione.

Cadendo, la struttura è finita in strada senza - fortunatamente - colpire persone o mezzi. A causare l'incidente, il forte vento che dalla notte si è abbattuto sulla città. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza dei ponteggi e il traffico è deviato dalla polizia locale da via Ceccardi.

Mattina di super lavoro per i pompieri che sono intervenuti anche in Sopraelevata per un cartellone pubblicitario pericolante e in diversi punti della città per alberi e persiane pericolanti.

