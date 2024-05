Fiere di Struppa e Cornigliano e Campionato orienteering: modifiche viabilità e divieti

Modifiche alla viabilità e variazione dei percorsi dei bus per tre eventi che Genova ospiterà domenica, ovvero la Fiera di Struppa, la Fiera di Cornigliano e il Campionato del mondo di orienteering.

Fiera di Cornigliano

A seguito della chiusura al transito veicolare di via Cornigliano, domenica 2 giugno dalle ore 7 alle 23 in occasione della Fiera di Cornigliano, le linee 1 e 160 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

- Linea 1

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Avio, proseguiranno per via Pacinotti, via Guido Rossa, piazza Savio, Via Siffredi dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Siffredi, proseguiranno per via Guido Rossa, lungomare Canepa, via Balleydier, via P. Chiesa, lungomare Canepa, via Molteni, via Avio, dove riprenderanno regolare percorso.

Si precisa che in entrambe le direzioni non verranno effettuate fermate in via Guido Rossa e lungomare Canepa.

- Linea 160

Direzione via Cornigliano: i bus, giunti al termine di via Alessandro Malaspina, proseguiranno per via Tonale, via dei Dominicani, via Marino Tomaso, via Giacomo Oneto, via Mario Piana, via Cornigliano, via Lorenzo Dufour dove effettueranno regolare capolinea.

Direzione via dei Sessanta: percorso regolare.

In occasione della manifestazione, tra le 7 e le 23, sarà attiva una navetta tra Sampierdarena (via Avio) e piazza Massena.

Fiera di Struppa

Domenica 2 giugno, dalle ore 6 alle 21.30 (o comunque fino al termine della manifestazione) le linee 13, 470 e 470/ subiscono le seguenti modifiche di percorso.

- Linea 13

Direzione Prato: i bus, giunti in via Struppa, transitano su ponte Solimano, via Adamoli, via Pedullà, rotatoria Canova, dove invertono la marcia ed effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione Centro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transitano per via Pedullà, via Adamoli, ponte Fleming, via Molassana, dove riprendono regolare percorso.

- Linea 470

Direzione San Martino di Struppa: i bus, giunti al termine di via Canepa, transitano per via Pedullà, ponte Green, via Cardinale, via Struppa, via Trossarelli, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Sant’ Eusebio: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, proseguono per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria Canova, via da Verrazzano, dove riprendono regolare percorso.

- Linea 470/ Sant’Eusebio-Molassana

Direzione Sant’Eusebio: percorso regolare.

Direzione Molassana: i bus, giunti in via Canepa, proseguono per via Pedullà, ponte XXV Aprile, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

- Linea 470/ San Martino di Struppa-Molassana

Direzione San Martino di Struppa: i bus, giunti in via Struppa, transitano per ponte Solimano, via Adamoli, via Pedullà, ponte Green, via Cardinale, via Struppa, via Trossarelli, dove riprendono percorso regolare.

Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, transitano per via Struppa, ponte della Canova, via Pedullà, ponte XXV Aprile, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

- Linea 470/ Sant’Eusebio-San Siro-Molassana

Direzione San Siro di Struppa: i bus, giunti al termine di via Canepa, transitano per via Pedullà, ponte XXV Aprile, via Struppa, via Buscaglia, dove riprendono percorso regolare.

Direzione Molassana: percorso regolare.

Campionato orienteering

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie della delegazione per consentire la manifestazione “Campionato del Mondo Orientereering 2024”, domenica 2 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, le linee 515, 516 e 517 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linea 515 sospesa

- Linea 516

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di largo Pesce, raggiungeranno la rampa di accesso a via Somma, proseguiranno poi per via Somma, via Sant’Ilario dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

- Linea 517

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Pagano, proseguiranno per largo Pesce, raggiungeranno la rampa di accesso a via Somma, via Somma, via Aurelia, effettueranno inversione di marcia nell’area “ex dazio”, via Aurelia, via Somma dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.