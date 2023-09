Fiera di Struppa 2023: modifiche a viabilità, traffico e bus

Domenica 17 settembre si svolgerà la Fiera di Struppa 2023 con mercato (circa 50 bancarelle), musica in strada e animazione. Sono previste modifiche al traffico e alle linee bus della zona. Eccole nel dettaglio. Coinvolte via Struppa, via Bavari e via Giacomo Raitano.

Fiera di Struppa 2023, le modifiche al traffico

Dalle ore 6:30 alle ore 21:30 previste quindi le seguenti prescrizioni.

In Via Struppa, ambo i lati, dall’intersezione con il Ponte Tollari fino alla via Raitano:

Divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, e fermata.

Senso unico di marcia mare/monte articolato nella sola corsia di levante.

Limite massimo di velocità di 30 km/h.

Direzione obbligatoria a sinistra in corrispondenza di tutte le intersezioni, accessi carrabili e passi carrabili presenti lato ponente, per incanalare i veicoli unicamente in direzione monte.

In via Struppa, intersezione con il Ponte della Canova:

Direzione obbligatoria a destra.

Via Struppa, intersezione con Via Raitano:

Direzione obbligatoria a sinistra.

Via Bavari, all’altezza dell’intesezione con la SS45 (altezza 'Galleria della Paglia'):

svolta a destra consentita, assistita da personale della Polizia Locale, per poter riprendere la marcia in direzione mare in sponda sinistra del Torrente Bisagno;

Slargo all’altezza della rotatoria Canepa-Sponda Nuova-Ponte Canova:

Istituzione di capolinea provvisorio Amt/Atp con relativo segnale

Fiera di Struppa 2023, le modifiche ai bus

Dalle ore 7 alle 21:30 previste modifiche alle linee 13, 470 e 470/.

Linea 13

Direzione Prato : i bus, giunti in via Struppa, proseguono sul ponte Solimano, via Adamoli, via Pedullà fino alla rotatoria Canova dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area predisposta.

: i bus, giunti in via Struppa, proseguono sul ponte Solimano, via Adamoli, via Pedullà fino alla rotatoria Canova dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area predisposta. Direzione Centro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transitano per via Pedullà, ponte Green, via Struppa dove riprendono regolare percorso.

Linea 470

Direzione San Martino di Struppa : percorso regolare.

: percorso regolare. Direzione Sant’Eusebio: i bus giunti al termine di via Trossarelli, proseguono per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria Canova e via Da Verazzano dove riprendono regolare percorso.

Linea 470/ (Sant’ Eusebio - Molassana)

Direzione Sant’Eusebio : percorso regolare.

: percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti in via Da Verazzano, proseguono per la rotatoria Canova, via Pedullà, ponte Green, via Struppa dove riprendono regolare percorso.

Linea 470/ (San Martino di Struppa - Molassana)

Direzione San Martino di Struppa : percorso regolare.

: percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, proseguono per via Struppa, ponte della Canova, via Pedullà, ponte Green, via Struppa dove riprendono regolare percorso.

Linea 470/ (Sant’Eusebio - San Siro - Molassana)