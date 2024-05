Fiera di Santa Rita in centro: le modifiche al traffico

A Genova si rinnova il tradizionale appuntamento con la fiera dedicata a Santa Rita da Cascia e scattano anche alcune modifiche al traffico in centro. Mercoledì 22 maggio, in via XX settembre, vicino alla chiesa di Nostra Signora della Consolazione, torneranno i banchi di rose, fiore che ricorda proprio la santa: L'esposizione di rose colorate e profumate è una tradizione genovese risalente nel tempo Nel corso del tempo la festa religiosa di Santa Rita ha assunto rilevanza cittadina, grazie al grande afflusso di fedeli e al numero di operatori commerciali. Santa Rita è considerata 'la santa degli impossibili' perché si ricorre alla sua intercessione nei casi che sembrano disperati. La fiera si compone di bancarelle allestite per la vendita di queste regine tra i fiori. I riti liturgici e la benedizione delle rose si tengono nella chiesa di Nostra Signora della Consolazione a partire dalle ore 6.30.

Fiera di Santa Rita: le modifiche al traffico

Di seguito le modifiche alla circolazione previste per la giornata di mercoledì 22 maggio.

Divieto di circolazione in via della Consolazione nel tratto compreso tra vico San Vincenzo e via XX Settembre dalle ore 00:01 alle ore 21, e comunque fino a cessate esigenze;

Divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti in via della Consolazione tratto compreso tra vico San Vincenzo e via XX Settembre dalle ore 00:01 alle ore 21, e comunque fino a cessate esigenze;

Istituzione doppio senso di circolazione in via della Consolazione nel tratto compreso tra vico San Vincenzo e via Colombo sino all'intersezione con piazza Colombo dalle ore 00:01 alle ore 21, e comunque fino a cessate esigenze.

