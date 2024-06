Fiera di San Pietro: blocco traffico e strade chiuse alla Foce

Torna alla Foce la Fiera di San Pietro domenica 30 giugno 2024 con banchi di merce varia per un appuntamento tradizionale in concomitanza con la celebrazione di san Pietro, santo dei pescatori, che cade il 29 giugno secondo il calendario liturgico, un’occasione durante la quale la popolazione illuminava le case con lampioncini colorati e i pescatori depositavano lumini in mare. La fiera si tiene nel fine settimana più vicino alla celebrazione del santo sul calendario. Di seguito le modifiche alla viabilità e al traffico.

Fiera San Pietro alla Foce, strade chiuse e divieti

Dalle ore 00:10 di domenica 30 giugno 2024, fino a cessate esigenze, divieto di transito con rimozione forzata e divieto di transito nelle seguenti vie:

via Casaregis tutto il tratto compreso tra corso Buenos Aires e corso Marconi;

via Cecchi entrambi i lati di entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra corso Torino e via Casaregis;

corso Torino tratto compreso tra via Cecchi e corso Beunos Aires, esclusi i controviali di levante e di ponente e, limitatamente alla sola sosta, la carreggiata ponente nel tratto tra via Rsuspoli e via Cecchi (fronte civici 121-131RR);

via Ruspoli ambo i lati del tratto compreso tra via Casaregis e corso Torino;

via Rimassa carreggiata lato levante nel tratto compreso tra via Morin e via Cecchi;

via San Pietro Foce tutta;

via Morin ambo i lati nel tratto compreso tra via Rimassa e via Casaregis ad eccezione del tratto tra via Rimassa e via Craverso dove sarà consentito il solo transito con inversione del senso di marcia che diventerà da levante a ponente con obbligo di arresto allo stop e prosecuzione diritto all'intersezione con via Rimassa;

via Pareto per i primi 15 metri ambo i lati a partire dall'intersezione con via Casaregis;

via Trebisonda ambo i lati nel tratto compreso tra via Montesuello e corso Torino;

via Pisacane ambo i lati nel tratto compreso tra piazza Palermo e corso Torino

Istituita anche un'area di sosta taxi nel lato ponente della carreggiata ponente di corso Torino nel tratto compreso tra via Cecchi e via Ruspoli (fronte civici 121- 131RR).

Dalle ore 00:10 del 30 giugno, fino a cessate esigenze, divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie:

via Rimassa lato levante della carreggiata di levante, nel tratto tra il civico 76 (compreso) e via Morin, con contestuale istituzione del capolinea AMT linea 20;

via Rimassa ambo i lati della carreggiata lato ponente in corrispondenza dei civici 169 e 171 RR e sul lato ponente della stessa carreggiata nel tratto a mare del civico 51;

corso Marconi lato monte della carreggiata monte in corrispondenza del civico 40R;

via Ruspoli lato monte fronte civico 5.

