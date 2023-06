Fiera di San Pietro a Pra': blocco traffico e strade chiuse, le modifiche

Domenica 2 luglio, dalle 8 a mezzanotte, si svolgerà a Pra' la fiera di San Pietro, su un'area di 5mila metri quadri su piazza Sciesa e vie limitrofe. Ospiterà circa 80 banchi di merci varie e generi alimentari. Saranno tre giorni di iniziative perché si parte venerdì 30 giugno, alle 17 con l'apertura degli stand gastronomici e alle 21 con lo spettacolo Openact con gli Zero Days a seguire il Vasco Tribute con il Tropico del Blasco. Sabato 1, dalle 9, mercatino in via Fusinato, alle 17 apertura degli stand gastronomici in piazza Sciesa e alle 21.30 il tributo ai Queen dei Radio Ga Ga. Domenica 2 luglio, oltre alla fiera, alle 11 apertura degli stand gastronomici in piazza Sciesa, e alle 23.15 circa, gran finale con lo spettacolo pirotecnico nel canale di calma. Per l'occasione sono previste modifiche alla viabilità, eccole nel dettaglio.

Fiera San Pietro a Pra', blocco traffico e modifiche viabilità