Fiera di Genova, rush finale per il Salone Nautico: lavori completati al 70%

Sono stati completati al 70% i lavori di riqualificazione della banchina F, nella zona di levante di Marina Fiera Genova.

Dopo le bonifiche e lo spianamento del fondale su un fronte di oltre 70 metri e la realizzazione degli elementi in calcestruzzo che compongono la serraglia di banchina, le lavorazioni in corso riguardano il getto della trave di bordo banchina e la realizzazione dei passaggi impiantistici.

Sarà poi la volta del riempimento del piazzale, delle asfaltature e della installazione delle colonnine servizi ed antincendio, tutte rigorosamente in acciaio e dotate di contabilizzazione delle utenze.

I lavori saranno completati entro i primi giorni di settembre per consentire l’utilizzo della banchina in occasione del prossimo Salone Nautico, in programma dal 22 al 27 settembre.

A lavori ultimati la capacità di ormeggio della nuova banchina F sarà di 10 barche fino a 28/30 metri di lunghezza. Rispetto alla precedente la banchina risulterà sopraelevata di 1,70 metri e il pescaggio del fondale sarà di circa 5,5 metri. Le nuove bitte avranno una portata di 20 tonnellate. Il piazzale sarà dotato di una nuova illuminazione, rigorosamente a ridotto consumo energetico, che verrà realizzata dopo il Salone Nautico onde non interferire con il layout espositivo di quest’anno.