Ruba in un supermercato del centro, giovane in manette

Il ragazzo, oltre ad avere pregiudizi di polizia anche per reati di furto, è risultato anche gravato dell'avviso orale del questore di Genova

Fermato mentre usciva da un supermercato in Fiasella, è stato trovato in possesso di sei bottiglie di olio, nascoste dentro uno zaino, risultate appena asportate.

Per questo un 23enne di origini ecuadoriane, con pregiudizi di polizia anche per reati di furto, nonché gravato dell'avviso orale del questore di Genova, è stato arrestato per furto da un equipaggio del Nucleo Radiomobile. È successo nel pomeriggio di lunedì 29 marzo 2021.

La refurtiva del valore di oltre 60 euro è stata recuperata e restituita. Il giovane questa mattina è stato processato con rito direttissimo.