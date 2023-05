"Rispetto per chi cura", fiaccolata del personale sanitario per chiedere più sicurezza

Si è svolta nella serata di mercoledì 3 maggio 2023, in piazza De Ferrari, la fiaccolata in ricordo della dottoressa Barbara Capovani di Pisa, barbaramente uccisa da un suo paziente. La manifestazione, sostenuta da sigle sindacali, ordine dei medici e delle professioni sanitarie e sociosanitarie, è stata organizzata per denunciare e condannare ogni violenza sulle lavoratrici e sui lavoratori del settore sanitario e sociosanitario. Il corteo, con un migliaio di persone, si è snodato tra piazza De Ferrari e Brignole, attraversando via Venti Settembre. La Cgil ha spiegato: "Abbiamo aderito all'iniziativa sottolineando che non si può lasciare da solo il personale e per questo occorre che le aziende sanitarie e socio sanitarie e le istituzioni affrontino quest’emergenza cercando di mettere in campo, condividendole con tutti i soggetti coinvolti, le azioni e gli investimenti utili a prevenire e contrastare questi gravi episodi".

Alla manifestazione ha partecipato anche Angelo Gratarola, assessore alla sanità della Regione Liguria: "È un problema da affrontare - commente - non solo inasprendo le pene per i reati commessi nei confronti di un sanitario e potenziando i posti di polizia e i servizi di guardianaggio negli ospedali, ma anche mettendo in campo un'opera di sensibilizzazione culturale per ricordare che gli operatori sanitari sono lì per portare sollievo. Usare violenza contro il samaritano è una delle ragioni per le quali oggi assistiamo alla fuga del personale medico dal mondo ospedaliero. Ogni atto violento deve essere sempre condannato e denunciato: tollerare questi gesti significa garantire una sorta di impunità e di oblio. Accolgo dunque con piacere la proposta del presidente dell'Ordine dei Medici della Liguria Alessandro Bonsignore per l'apertura di un tavolo permanente sulla tematica anche con il coinvolgimento degli ordini di tutte le professioni sanitarie e il mondo sindacale: parlare di un argomento come questo e provare a mettere sul campo provvedimenti formativi è di per sé motivo di deterrenza che non fermerà il singolo episodio ma creerà un'opera di sensibilizzazione culturale permanente".

Ferruccio Sansa, consigliere regionale della Lista Sansa, ha commentato: "Ogni lavoro, in fondo, può essere utile per la società. Ma ce ne sono alcuni - pochi, preziosi - che hanno come fine proprio la cura dell'altro: medici, infermieri, psicologi e psichiatri, assistenti sociali. Erano più di mille ieri sera in piazza De Ferrari, poi giù per via XX Settembre. Camminavano in silenzio con una candela in mano per ricordare il sacrificio di Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa. Chiedevano rispetto e sicurezza. Sono centinaia ormai le aggressioni che gli operatori sociali e sanitari subiscono ogni anno anche in Liguria. Ed è tanto più doloroso proprio perché queste donne e questi uomini sono colpiti mentre aiutano gli altri. La città li guardava, osservava sfilare all'aperto delle strade quei camici che di solito siamo abituati a incontrare soltanto nel chiuso delle corsie. Noi tutti guardavamo quei camici bianchi in questo tempo doloroso che ci ha abituati a divise mimetiche e militari. Per fortuna c'è chi monta di guardia, ma senza armi. C'è chi in tutti questi anni, anche nei tempi del covid, non ha mai abbandonato il suo posto. Non per colpire gli altri, non per sparare, ma per curare".

Serena Finocchio, consigliera del Municipio Levante: "I dati parlano chiaro: negli ultimi anni sono cresciuti in modo esponenziale gli episodi di violenza contro il personale sanitario, proprio durante l’orario di lavoro e il delitto di Pisa purtroppo è un tristissimo apice di un fenomeno in netta crescita nei tre anni di pandemia. L’insofferenza e l’aggressività tra le persone sta dilagando anche per colpa di fattori, io credo, anche non prettamente legati a condizioni patologiche fisiche, ma a una condizione psicologica sempre più difficile da mantenere a causa di ciò che l’ambiente circostante sta gettando su ognuno di noi. La pressione sul lavoro è in aumento, il caro vita, i ritmi vertiginosi, si possono trasformare in una pressione a volte difficilmente contenibile. Non deve accadere però che a rimetterci sia chi in quel momento stia facendo il suo lavoro per portare beneficio e aiuto nei confronti di chi è in difficoltà. I medici negli ospedali vanno aiutati, i contratti di lavoro vanno rinnovati e adeguati e contemporaneamente vanno implementati i posti letto; tutto ciò per dare respiro a una sanità pubblica sempre più asfittica, che non può permettersi di mandare in 'trincea' i sui professionisti.Ho partecipato con passione a una manifestazione davvero sentita. Ringrazio il presidente dell’ordine dei medici per aver concretizzato un evento di così importanza".