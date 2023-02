Un anno di guerra in Ucraina: fiaccolata per la pace in centro

Venerdì 24 febbraio 2023 sarà passato un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina. Alle 16:30 è previsto un presidio davanti alla Prefettura per chiedere il 'cessate il fuoco' mentre alle ore 18:30 ci sarà una fiaccolata per la pace in piazza De Ferrari.

La manifestazione è stata promossa dall'associazione Pokrova Odv con tutta la comunità ucraina genovese e dall'Istituto Ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea in collaborazione con Comune di Genova, Regione Liguria e consolato generale dell'Ucraina. Il corteo partirà dal ponte monumentale e arriverà in piazza De Ferrari, sullo schermo gigante del palazzo della Regione apparirà la bandiera dell'Ucraina con tutti i nomi delle città bombardate in questo anno di guerra. Successivamente a palazzo Ducale ci saranno testimonianze e collegamenti con civili di città ucraine. L’incontro, aperto al pubblico, prevede l’intervento di famiglie, operatori sanitari e volontari ucraini, pronti a condividere le proprie esperienze di vita e di guerra, e le testimonianze dei liguri e genovesi in prima linea nell’accoglienza delle persone in fuga dal conflitto.

"Il 24 febbraio 2022 - si legge nel volantino diffuso dagli organizzatori - iniziò la lotta di resistenza del popolo ucraino per difendere le proprie libertà democratiche, i propri diritti e la propria sovranità. A un anno di distanza da un'invasione che ha provocato e continua a provocare immani distruzioni di città e villaggi mietendo vittime civili innocenti tra cui donne, vecchi e bambini, riaffermiamo il nostro impegno solidale verso la popolazione ucraina. Ancora una volta leviamo alta la nostra voce perché Putin fermi questa guerra di aggressione nel rispetto dei principi sanciti nella carta delle Nazioni Unite e possano crearsi le condizioni di una pace giusta fondata sul riconoscimento del diritto di ogni popolo alla propria autodeterminazione".