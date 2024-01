Ecuador sotto attacco, la testimonianza: "Città deserte e terrore, così vivono i nostri connazionali"

Comunità Ecuadoriana genovese sconvolta da quello che sta succedendo nel Paese. Le immagini dell'incursione di uomini in passamontagna con fucili e pistole nello studio della tv pubblica Tc durante una trasmissione in diretta hanno fatto il giro del mondo perché l'Ecuador è un Paese sull'orlo di un "conflitto armato interno", come lo ha definito il suo neo presidente, il 36enne Daniel Noboa. Dopo la vittoria alle ultime elezioni, spiega la nostra testata nazionale Today.it, aveva annunciato il pugno duro nei confronti dei cartelli della droga, questo ha scatenato rivolte e disordini: lo scorso fine settimana Adolfo Macias, leader della famigerata banda di narcotrafficanti Los Choneros, è fuggito dal carcere. Diversi agenti di polizia sono stati rapiti e numerose bombe sono state fatte esplodere in tutto l'Ecuador. Martedì, anche un altro boss del traffico di droga, Fabricio Colon Pico del gruppo Los Lobos, era fuggito dalla custodia della polizia dalla città di Riobamba. In tutto questo, il colonnello Pico è stato accusato di essere coinvolto in un complotto per uccidere il procuratore generale del Paese. Da qui la decisione di Noboa di dichiarare lo stato di emergenza.

Fiaccolata per la pace: appuntamento sabato a Caricamento

Sabato 13 gennaio 2024 alle ore 17 è stata organizzata una fiaccolata per la pace, con partenza da piazza Caricamento: "Ha origine nella profonda crisi sociale che attraversa il nostro Paese - spiega la Comunità ecuadoriana - e che coinvolge anche i cittadini che sono all’estero. In particolare, Genova e la Liguria dove secondo cifre Istat al 2023 sono presenti 14.263 connazionali". Una Comunità però più ampia secondo i rappresentanti, che parlano di circa 25mila ecuadoriani presenti a Genova, considerando anche tutti coloro che vivono da molto tempo nelle nostra città e hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

"Portate una maglietta bianca, dell'Ecuador o una bandiera"

Il comitato spontaneo raggruppa diversi attori sociali, tra cui imprenditori, associazioni, politici, squadre di calcio, chiese, cittadini comuni, i quali hanno deciso di rinunciare al proprio schieramento per raggrupparsi sotto un'unica bandiera, ovvero il tricolore ecuadoriano. Genova vedrà, come già accaduto in passato, la comunità ecuadoriana unita e pronta a rispondere per condannare in maniera decisa oggi atto di violenza e terrorismo. Inoltre, per riportare all’opinione pubblica che gli ecuadoriani a Genova ci sono, e sono parte di questa città. Gli organizzatori hanno invitato tutti i partecipanti a portare una maglietta bianca, della nazionale dell’Ecuador oppure una bandiera.

La testimonianza: "Terrore, sembrava una fake news, invece era tutto vero"

Ivonne Torres Tacle, rappresentante della Comunità ecuadoriana che vive a Genova da oltre 25 anni con i propri figli, ma ha ancora la famiglia in Ecuador, tra cui la mamma, tre sorelle e i nipoti, spiega a Genova Today: "Abbiamo vissuto il terrore. Abbiamo appreso la notizia con quelle immagini drammatiche viste in televisione, rimbalzate sulle nostre chat. Inizialmente abbiamo pensato a una fake news, poi abbiamo scoperto con amarezza che era tutto vero ed è cominciato un flusso di telefonate tra esponenti della nostra Comunità e i parenti che vivono in Ecuador".

"Guayquil militarizzata, città deserta con i negozi chiusi"

Ivonne Torres Tacle è originaria di Guayaquil, fulcro economico del Paese e città oggi militarizzata: "Ieri la città si è svegliata deserta - racconta - molti negozi hanno tenuto la saracinesca abbassata, per dare un'idea parliamo di un'attività aperta, con enorme coraggio, ogni dieci. Ma in tutto l'Ecuador ci sono stati atti criminali e vandalici, i nostri connazionali vivono nel terrore. La nostra polizia nazionale sta facendo un lavoro enorme e prezioso e la decisione del presidente Noboa di schierare l'esercito nelle strade è stata accolta con i favori della cittadinanza e anche della nostra comunità genovese. I soldati in strada danno ovviamente una sensazione di guerra da sempre, ma in questo momento è stata fatta, anche secondo me, la scelta giusta". Tante chiamate e messaggi dall'Ecuador: "In questi giorni mi hanno chiamato amici e conoscenti, in tanti avevano già prima l'intenzione di spostarsi a Genova, ora ovviamente sappiamo che non sarà facile, non so dire se nei prossimi mesi potranno aumentare le richieste di asilo. Molto dipenderà anche dall'evolversi della situazione".

