Festini con escort e cocaina, spunta il nome del vicepresidente della Liguria Piana

Festini vip con escort e cocaina nella Genova bene. Nell’inchiesta che sta facendo tremare il mondo politico c'è anche il nome del vicepresidente della Regione Alessandro Piana, non indagato, ma segnalato come uno dei beneficiari delle prestazioni sessuali. Così come è nominato il notaio Pieto Biglia di Saronno anche lui non indagato. Entrambi si sono dichiarati estranei ai fatti e hanno detto di non aver mai fatto uso di droga e di non aver mai frequentato prostitute.

L’indagine era cominciata nel 2021 con la scoperta di un giro di prostituzione in un appartamento in via Serra per cui era indagata Jessica Nikolic, al termine dell'operazione la squadra mobile di Genova ha arrestato un noto architetto genovese, Alessandro Cristilli, e un albergatore, Christian Rosolani, ritenuti entrambi responsabili di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, e il secondo anche di favoreggiamento della prostituzione.

Nelle trentasei pagine di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Riccardo Ghio viene ricostruito lo schema delle serate che prevedeva sempre lo stesso copione: dopo il consumo di stupefacente per disinibire prostitute e ospiti, iniziavano dei giochi come "obbligo o verità" con spogliarelli che conducevano alla fine a rapporti sessuali completi. In una conversazione intercettata con un amico, l'architetto genovese chiama le escort "Cristilline" e l'altro risponde scherzandosi su di “procurare le ragazze al presidente Berlusconi”.

Nell'ordinanza il gip scrive: “Da una parte, sono compiuti atti di lenocinio frequenti, correlati ad un modus vivendi di alcuni clienti molto facoltosi, che organizzano frequenti festini a base di sesso e cocaina e che necessitano di ragazze giovani e disinibite Sullo sfondo di tali condotte, come si ricava da alcune telefonate del Cristilli, ci sono motivazioni anche di utilità professionale, perché l’indagato senza mezzi termini dice di avere da compiacere persone che occupano posti di rilievo nella realtà genovese, nella speranza di ottenerne dei favori”.

Cristilli, come emerge dalle carte giudiziarie, riforniva di cocaina anche alcuni clienti amici in città, tra cui una una professoressa del liceo Barabino con la quale c'era l'accordo di chiamare la droga "vino" e le dosi "bottiglie", almeno una consegna sarebbe avvenuta nell'intervallo davanti a scuola.

Una terza misura, il divieto di dimora a Genova, è stata emessa per il rapallese Emanuele Merlini. Per la polizia era lui l'intermediario fra Cristilli e i pusher. E indagate sono anche due donne. Jessica Nikolic e la madre di questa, Giovanna De Fazio. La prima è una delle ragazze presenti alle feste, anche alla sera in cui sarebbero comparsi il politico e il notaio. Era già stata arrestata per un giro di prostituzione in un palazzo di via Serra, in pieno centro. In questa inchiesta è accusata di sfruttamento della prostituzione ma anche di estorsione nei confronti di escort e clienti. Cristilli, difeso dal legale Federico Fontana, e Rosolani, assistito dagli avvocati Giuseppe Tortorelli e Andrea Costa, ieri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.