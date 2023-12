Festini con droga ed escort, l'uomo chiave Cristilli disposto a parlare

Nell'ambito dell'indagine sui festini con vip, droga e incontri sessuali a Genova, sono emersi due nuovi colpi di scena. Lo riporta l'Ansa.

L'architetto Alessandro Cristilli, nei giorni scorsi, ha dichiarato al giudice tramite la richiesta di attenuazione della misura cautelare presentata dal suo avvocato Federico Fontana, la sua disponibilità a essere interrogato. Sebbene il giudice gli abbia concesso la detenzione domiciliare, ha precisato che la richiesta di interrogatorio deve provenire dal pubblico ministero responsabile dell'indagine condotta dalla squadra mobile. Al momento, in procura, non è stata avanzata alcuna richiesta in questo senso.

Mercoledì, invece, Jessica Nikolic, una delle escort coinvolte nell'indagine, è stata ascoltata da un'altra pubblico ministero, Sabrina Monteverde, appartenente al gruppo che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione, nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta corruzione. Il fascicolo è nato anche sulla base di indicazioni del giudice per le indagini preliminari, il quale, nell'ordinanza, aveva spiegato che i due organizzatori invitavano personaggi influenti della città con l'obiettivo di ottenere favori nel contesto lavorativo.

Il giudice, evidenziando alcune telefonate di Cristilli, ha sottolineato che dietro a questi comportamenti si nascondono anche motivazioni di utilità professionale. Infatti, l'indagato afferma esplicitamente di dover compiacere individui di rilievo nella realtà genovese, auspicando di ricevere benefici in ambito professionale. Nikolic stessa ha menzionato presunti favori, spiegando a una delle ragazze contattate che Cristilli deve procurare lavoro a una persona specifica.