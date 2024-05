Festa dello Sport: presenti anche i carabinieri con dimostrazioni di autodifesa

L'Arma dei Carabinieri, con il suo gruppo sportivo e con i reparti specializzati, partecipa alla ventesima edizione della Festa dello Sport che si svolge al Porto Antico di Genova.

"Grande partecipazione da parte della cittadinanza - spiegano dal comando provinciale - che sempre più dimostra interesse ed entusiasmo nei confronti delle discipline sportive promosse dall’Arma. Anche quest'anno hanno partecipato gli atleti del gruppo sportivo".

Hanno riscosso grande successo, anche tra i più piccoli, le dimostrazioni e la partecipazione attiva nelle tecniche di autodifesa, in particolare con istruttori qualificati del Comando Provinciale di Genova, cinture nere di Taekwondo e varie arti marziali. C'è anche uno spazio riservato anche alla scherma con la partecipazione di carabinieri istruttori qualificati della Federazione Italiana Scherma.

Per l’occasione, il Centro sportivo Carabinieri di Roma ha fatto partecipare all’evento due militari atleti della sezione di Bologna: il carabiniere Aurora Bado, mezzofondista e medaglia di bronzo agli europei del 2023, e il carabiniere Matteo Olivieri, campione italiano di salto con l’asta. I due campioni prenderanno parte alle premiazioni dei giovani che si sono distinti in varie discipline sportive. Alla giornata hanno partecipato anche alcuni reparti specializzati come i sommozzatori del nucleo subacquei e i carabinieri forestali del nucleo Cites,

specializzati, tra l’altro, nella protezione di specie animali e vegetali a rischio di estinzione.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp