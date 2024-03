San Fruttuoso, in centinaia in piazza per chiedere un quartiere più green e sicuro

In centinaia sabato in piazza a San Fruttuoso per chiedere una città più green e meno degrado: tra le proposte di cittadini e comitati,

Con circa trecento partecipanti contati dagli organizzatori, la prima Festa di Primavera organizzata dal comitato San Fruttuoso, insieme alle altre associazioni e all'Istituto Comprensivo San Fruttuoso, ha avuto successo. In piazza cittadini, giochi, musica, presentazioni, letture e interventi di esperti del verde per chiedere più attenzione alle istituzioni per un quartiere più "green" e meno degradato, dalle strade fino a villa Imperiale.

Insieme a Spiderman (il giovanissimo Gabriele Danteri) i bambini hanno abbracciato gli alberi del quartiere e hanno creato cartelli colorati da posizionare nelle aiuole vuote per sottolineare la mancanza di verde. Al posto degli alberi mancanti, simbolicamente, sono stati posti vasi di violette.

Le proposte: pedonalizzazioni, zona 30, strisce rialzate e nuovi passaggi

Ma non è stata solo una manifestazione di protesta: "Abbiamo fatto anche alcune proposte concrete di cambiamento - spiega Daniele Gatti del comitato - ad esempio si potrebbe rendere pedonabile via Pendola e sperimentando la zona 30 con ciclabili, dossi e strisce rialzate, con spazi adeguati per i disabili". Sui volantini, simulazioni di un'ipotetica via Pendola pedonale, con biciclette e fiori, realizzata con un apposito tool online.

Ad aprile il comitato incontrerà l'assessore all'Ambiente e Mobilità Matteo Campora per discutere di proposte e strategie, ma molto è già stato illustrato nel corso della festa: "Tra le nostre richieste - continua Gatti - c'è la pedonalizzazione di via Pendola per collegare piazza Terralba a Martinez. La strada viene già chiusa due volte a settimana per il mercato, non sarebbe un grande sconvolgimento: è già in corso una raccolta firme. C'è anche una vecchia galleria antiaerea che potrebbe essere utilizzata come collegamento ciclopedonale tra corso Sardegna e piazza Terralba, un architetto membro del comitato ha già elaborato un primo progetto".

E poi la questione del traffico e della sicurezza stradale: "Vorremmo diventare quartiere di sperimentazione per la velocità a 30 km/h. A inizio mese nel nostro quartiere abbiamo assistito all'ennesimo incidente, questa volta mortale: dev'essere un punto di non ritorno. Non vogliamo più che muoia nessuno. Per questo chiediamo anche strisce rialzate e più illuminazione. Avevamo segnalato all'amministrazione tempo fa i punti più critici del nostro quartiere, le multe non sono abbastanza perché gran parte dei pirati della strada nemmeno le paga".