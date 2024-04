Polizia in festa per il 172esimo anniversario della fondazione

La Polizia di Stato celebra oggi, mercoledì 10 aprile 2024, il 172esimo anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma e che vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato. Un importante traguardo che esalta di nuovo l'impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim 'esserci sempre'.

A Genova celebrazioni dalle ore 10.30 presso il Teatro Gustavo Modena, nel cuore del quartiere di Sampierdarena, alla presenza del Prefetto di Genova dottoressa Cinzia Torraco, delle massime Autorità cittadine civili, militari, religiose, delle scolaresche e delle principali realtà del territorio. Durante la cerimonia genovese, dopo l’intervento del Questore della Provincia, dottoressa Silvia Burdese, consegna dei riconoscimenti ai poliziotti che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.

In piazza Gustavo Modena sono presenti laboratori e stand a cura della Questura con la Divisione Anticrimine, della Squadra Cinofili, del Reparto Artificieri, del Gruppo Tiratori Scelti, della Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Scientifica e delle Unità Operative di Primo Intervento.

La cerimonia nazionale presso Piazza del Popolo sarà trasmessa in diretta da Rai1 dalle ore 10.50, sarà inoltre possibile seguirla in streaming sul canale YouTube Polizia di Stato e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, oltre che sui canali social della Polizia di Stato e nelle stories dell’account Instagram 'poliziadistato_officialpage'.