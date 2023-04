Festa della polizia, bilancio 2022: è allarme droga e rapine

"Restano il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di cittadini sia italiani che stranieri, la forte offerta di stupefacenti va infatti di pari passo con la forte domanda proveniente da assuntori appartenenti alle più diversificate categorie sociali, molte dei quali giovani e giovanissimi - ha spiegato il questore Orazio D'Anna nel corso della Festa della Polizia - A livello cittadino continuano a registrarsi sia dinamiche di spaccio al dettaglio con modalità di cessione per strada, specie nel centro storico, sia compravendite di quantitativi di più rilevante consistenza; da evidenziare in ogni caso che il ruolo rivestito dall'area portuale di Genova nell'importazione di carichi di droga sotto la copertura offerta dall'elevato traffico di container".

Dall'analisi dei dati è emerso un lieve aumento dei reati rispetto all'anno precedente (+1,6%). Il numero complessivo dei delitti commessi sono passati da 34.586 a 35.136. Sono stati 5 gli omicidi volontari (2 nel 2021), 19 i tentati omicidi (10), due omicidi preterintenzionali, 22 omicidi colposi (13 riconducibili a incidenti stradali).

Le violenze sessuali sono state 127, aumentate del 26%. Aumentato dell'1,6% il numero delle lesioni volontarie (1039) e del 14% quello delle percosse (219). Cresciute dell'11% le denunce per minacce (906). In aumento del 12% il dato complessivo dei furti (in totale 12.552), con un aumento del 37% per quelli in esercizi commerciali (1.647), del 13% per quelli commessi con destrezza (2.288), del 49% per quelli con strappo (310), del 19% per quelli di autovetture (248), dell'8% per quelli di mezzi motorizzati a due ruote (1.001) e del 6% per quelli su auto in sosta (757). Diminuiti del 20% i furti in abitazione (1.199). Aumentate del 26% le rapine (in totale 539), ma in calo quelle in abitazione (22). In calo i reati in materia di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (da 65 a 28). Aumentate le estorsioni (da 110 a 136). Diminuito il numero dei sequestri di persona (da 12 a 8), nessuno dei quali con finalità estorsive. Scese del 14% le truffe e le frodi informatiche (3975)