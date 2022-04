Festa della polizia, bilancio 2021: è allarme droga tra i giovanissimi

"Il traffico e lo spaccio di droga non hanno mai subito un calo, nemmeno nei mesi della pandemia. Anzi, si assiste a una forte domanda da parte di tutte le categorie sociali, tra tanti giovani e giovanissimi. È un fenomeno imponente". Così il questore di Genova Orazio D'Anna durante la Festa della polizia che quest'anno celebra il 170esimo anniversario dalla fondazione.

Dai dati raccolti nel 2021, che sono stati raffrontati con il 2019 visto che nel 2020 c'è stato il lockdown, emerge un calo dell'11% del numero complessivo dei delitti che sono passati da 37.910 a 33.745: due omicidi volontari, 10 tentati omicidi, 17 omicidi colposi (12 dei quali riconducibili ad incidenti stradali).

Sono aumentate le rapine in totale (+17%), in particolare quelle in casa (24) e per strada (256). Ad aumentare del 4% le lesioni volontarie e le percosse (da 171 a 188), mentre diminuiscono le violenze sessuali (da 117 a 89).

Aumentati i sequestri di persona (da 5 a 12) di cui uno solo con finalità estorsive. Le truffe e le frodi informatiche sono aumentate dell'8% mentre gli altri delitti informatici sono scesi del 20%.

In regresso anche i reati in materia di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (da 99 a 58) e le estorsioni (da 121 a 102). diminuiti del 22% i furti in generale. "I nostri uomini e donne - ha concluso il questore - sono impegnati in un costante monitoraggio del territorio per contrastare la criminalità organizzata che non si manifesta più con forme eclatanti ma in forme mimetiche, infiltrandosi nel tessuto economico anche con la corruzione di funzionari della pubblica amministrazione. Il nostro impegno è quello di garantire la sicurezza e la libertà di tutti: i cittadini devono sapere che ci siamo stati, ci siamo e ci saremo sempre".