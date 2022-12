Marocco in semifinale ai mondiali di calcio: esplode la festa dei tifosi

Battendo per 1-0 il Portogallo, il Marocco si è qualificato per le semifinali dei mondiali di calcio del Qatar.

É la prima volta che una nazionale africana va oltre i quarti di finale della Coppa del Mondo. In semifinale il Marocco affronterà la vincente del quarto di finale tra Inghilterra e Francia.

I tifosi residenti a Genova sono scesi in piazza per festeggiare: "occupata" De Ferrari, caroselli in centro e fuochi d'artificio: la gioia incontenibile del popolo marocchino.