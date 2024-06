Ordinanza anti alcol sospesa per la festa dei tifosi del Genoa

Come già avvenuto nelle scorse settimane per il Napoli Fest e per eventi tra Boccadasse, Pegli e Voltri, il Comune ha disposto la sospensione dell'ordinanza antialcol per la festa dei tifosi del Genoa. La deroga è stata concessa per le giornate di venerdì 5 e sabato 6 luglio 2024 in occasione della 'Festa Rossoblù' organizzata dall’Associazione 'Figgi do Zena Supporters Genoa Aps', che si svolgerà presso i giardini Cavagnaro in Val Bisagno, tra le ore 17 e le 23.59.

"L’amministrazione comunale attribuisce interesse alle attività di promozione del territorio poste in essere dalla manifestazione in oggetto - si legge nel documento pubblicato sull'albo pretorio -, per il potenziale innesco di fenomeni di aggregazione sociale e di forme di intrattenimento virtuose".

La decisione è stata presa con il parere favorevole dell'assessore al commercio e del comandante della polizia locale, il documento spiega anche che "gli avventori dovranno essere riconoscibili in virtù della detenzione di apposito braccialetto personalizzato" e che "gli organizzatori dell’evento mettano in essere tutti i dovuti accorgimenti affinché, ove necessario, sia presente un numero congruo di contenitori per la raccolta dei recipienti delle bevande e alimenti consumati durante la manifestazione".

