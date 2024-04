Festa di fine Ramadan a Genova: forte affluenza al Campasso

Musulmani genovesi in festa per la fine del Ramadan con forte affluenza al Campasso, la Polizia Locale, attraverso il canale Telegram Genova Alert, ha messo un avviso chiedendo di prestare attenzione nella zona del Campasso per la presenza dei fedeli in strada per la festa 'Eid Al Fitr'.

Si tratta della festa della rottura del digiuno che segna la fine del mese lunare del Ramaḍān e quindi la fine del digiuno religioso, è la seconda festività islamica più importante dopo la 'festa del sacrificio' celebrata nel mese del pellegrinaggio.

A Genova i festeggiamenti avvengono in diverse zone della città, tra cui Campasso e Darsena. In Liguria ci sono circa 38mila musulmani, oltre 15mila a Genova.

