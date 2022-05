Fiori per tutte le mamme alla posta, l'iniziativa a Rapallo

Nella mattinata di sabato 7 maggio 2022, presso l'ufficio postale di Rapallo, si è svolto un piccolo evento per celebrare, con un annullo filatelico, la Festa della Mamma, in calendario per domenica 8 maggio.

Erano presenti per l'occasione due mamme ucraine, profughe dalle zone di guerra giunte, grazie ai vari aiuti messi in campo a livello internazionale, nel territorio del levante ligure, nel quale sono attualmente residenti. Un'azienda florovivaistica ha omaggiato con piante colorate tutte le mamme presenti in quel momento all'interno dell'ufficio. Gli omaggi sono stati distribuiti dentro vari cesti da militi della Croce Bianca Rapallese, in divisa, con il presidente Fabio Mustorgi; il vicepresidente Antonio Piazza; la responsabile comunicazione Anna Baudino e la coordinatrice generale Daniela Devisi.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, in un veloce saluto, ha ringraziato Poste Italiane per l'iniziativa alla quale hanno partecipato anche la consigliera per le Pari Opportunità Elisabetta Ricci, la responsabile della filiale Genova 1 Levante di Poste Italiane, Mariella Ghiorzo, e la referente per la filatelia di Genova, Levante e La Spezia, Cristina Gestro. La mamma ucraina, di nome Lesia, ha espresso il suo ringraziamento tramite l'interprete Andrik Samilyk.

Alla Festa della Mamma sono state dedicate due cartoline colorate, un?occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività. Le cartoline possono essere acquistate al costo di 90 centesimi online sul sito poste.it o nei tre uffici postali con sportello filatelico del territorio (Chiavari, Rapallo e Sestri Levante), ma anche negli 'spazio filatelia' del territorio nazionale dove, dal 2 al 9 maggio, sarà anche possibile chiedere l?annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.