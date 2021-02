Lavori sulla ferrovia Genova-Casella, dal 1 marzo bus sostitutivo

Il servizio della Ferrovia Genova Casella, da lunedì 1 a venerdì 5 marzo verrà svolto interamente con il bus sostitutivo. La variazione al servizio è necessaria per poter effettuare diversi interventi programmati lungo la linea inerenti il miglioramento funzionale dell’impianto.

In particolare sono previste le seguenti attività:

avanzamento dei lavori al deposito di Casella, compresa la nuova officina per la manutenzione dei rotabili;

prosecuzione dei lavori di rinnovamento dell’armamento in diverse tratte della linea compresa tra Campi e Genova;

attività di sondaggio sui ponti, anche con l’ausilio di un treno cantiere appositamente attrezzato;

taglio di alberi a ridosso del tracciato ferroviario.

Tutte queste attività devono svolgersi senza la circolazione dei treni; per questo motivo, per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, il servizio al pubblico viene svolto con il bus sostitutivo.

Il bus sostitutivo, da Genova, effettua la partenza da piazza Manin.