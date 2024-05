Ferrero assolto dalla Corte d'Appello Figc, ricorso "inammissibile" per il Collegio di Garanzia

La seconda sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Attilio Zimatore, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato lo scorso 28 febbraio dalla Procura generale dello sport contro l'assoluzione dell'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero decisa dalla Corte d'appello della Figc il 29 gennaio 2024.

Ferrero era stato prosciolto dall'accusa di aver di aver sottratto denaro al club in favore di altre sue società. La Procura aveva chiesto un anno di inibizione per l'ex presidente della Samp o, in subordine, di annullare la sentenza e rinviare gli atti alla Corte d'Appello. Il ricorso, però, è stato dichiarato inammissibile e Ferrero è stato prosciolto.

