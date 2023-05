Nuova indagine della procura di Paola su Massimo Ferrero

Dalla Calabria arrivano nuove notizie che riguardano Massimo Ferrero. Secondo quanto riportato dall'Ansa la procura di Paola avrebbe chiuso una nuova indagine sull'ex presidente della Sampdoria, già a processo per bancarotta.

Coinvolta nella nuova inchiesta anche la figlia Vanessa e il nipote Giorgio, la prima come amministratrice unica di Ellemme Group Srl e il secondo come amministratore unico della Eleven Finance Srl e cinque dirigenti di una nota banca. Massimo Ferrero è accusato di essere amministratore di fatto della Ellemme Group Srl.

Secondo l'accusa i dirigenti dell'istituto di credito avrebbero provocato il dissesto della società con pagamenti preferenziali a favore della banca. Secondo la procura la Eleven Finance si sarebbe accollata il debito delle società Farvem srl ed Ellemme Group srl nei confronti della banca, impegnandosi poi a rimborsarlo in ammortamento in 7 anni. In questo modo sarebbe stato favorito l'istituto di credito a discapito di altri creditori sociali di Ellemme Group.