Dopo 66 anni chiude uno storico negozio: "Dispiace per i clienti, ormai degli amici"

Si è abbassata per l'ultima volta domenica 10 dicembre 2023 la saracinesca di una storica attività di via Terpi, il negozio di ferramenta e casalinghi 'Penco Maria Snc', gestito da Fabio Gambaro e Ornella Caviglia. Era stata alzata per la prima volta a Sant'Eusebio nel lontano 1957. Una vera e propria istituzione in Valbisagno e un punto di riferimento in un quartiere che è inevitabilmente cambiato con il passare del tempo.

Una lunga storia iniziata nel 1957

Ad aprire il negozio, 66 anni fa, Adriano Gambaro e Maria Penco (nella foto sotto), genitori di Fabio, che frequenta la bottega sin da bambino. La coppia è inseparabile e molto affiatata e presto riceve l'aiuto del figlio e della moglie Ornella, sposata nel 1974. I due prendono in mano le redini dell'attività e la portano avanti fino a oggi: non solo un semplice negozio con articoli regalo, casalinghi, piatti, vernici, viti, bulloni, utensili ed elettrodomestici, ma anche un vero e proprio punto di riferimento per la clientela alla ricerca di consigli sui lavori di casa, il bricolage, la manutenzione degli elettrodomestici, l'utilizzo di pentole e tegami per ottimizzare il tempo ai fornelli.

Clima familiare e clienti che diventano amici

Un clima familiare, tipico delle botteghe di un tempo, abbinato a gentilezza e competenza. Nelle ultime settimane e negli ultimi giorni tanti storici clienti, "ormai degli amici" li definisce Ornella Caviglia, sono passati per un saluto, domenica c'è stato anche un rinfresco ed è scesa qualche lacrima. Per la coppia, 74 anni lui e 72 lei, è venuto infatti il momento della meritata pensione, anche se rimane il rammarico perché nessuno si è fatto avanti per rilevare l'attività.

"In tanti sono passati per un saluto, una bella dimostrazione d'affetto"

"Dopo tanti anni - racconta Ornella Caviglia a Genova Today - abbiamo deciso di andare in pensione perché siamo stanchi e vogliamo dedicarci a noi stessi, fare qualche viaggio e curare il nostro orto con i nostri animali. Siamo dispiaciuti per i clienti, ovviamente, ma non c'è rammarico per la decisione intrapresa, siamo contenti di poterci finalmente riposare. La vita dei negozianti è fatta di sacrifici, ma abbiamo sempre svolto la nostra attività con passione e l'affetto che tante persone ci hanno dimostrato nelle ultime settimane e negli ultimi giorni ci ha ripagato di tutto. Nel nostro piccolo vuol dire che abbiamo fatto bene il nostro lavoro, e questa è la cosa più importante".

Tante attività chiuse negli ultimi anni

Tanti cambiamenti nella zona di Sant'Eusebio nel corso degli anni: "Si sono perse davvero tante attività - chiosa Ornella -. Questa era una zona meravigliosa e ricca di negozi, ora ne rimangono davvero pochi. E questo è un peccato. Tante saracinesche si sono abbassate per sempre in questi anni, ora si aggiunge anche la nostra. Purtroppo, almeno per il momento, nessuno si è fatto avanti per rilevare l'attività". Ornella e Fabio hanno un figlio che lavora in altro ambito come dipendente: "Noi per primi gli abbiamo detto di non lavorare in proprio, consci di tutti i sacrifici che occorrono. Abbiamo anche due nipoti che sono ormai grandi, quando erano più piccoli ce li siamo goduti in negozio, quando i genitori lavoravano".

Come è cambiato il commercio negli ultimi anni

Anche il mondo del commercio è cambiato negli ultimi anni: "Abbiamo sempre puntato su prodotti di qualità - prosegue Ornella - ma devo dire che tante aziende, anche di ottimo livello, hanno chiuso. Garantire determinati standard è diventato sempre più difficile. Anni fa facevamo anche tante liste nozze, oggi però sono pochi quelli che si sposano. Inoltre i giovani comprano ormai tutto su internet. Devo però dire che noi abbiamo mantenuto anche una clientela di ragazzi, alla ricerca di un consiglio o di un parere, magari su prodotti difficili da reperire in rete come la teglia per fare la farinata". Un pizzico di calore umano, merce sempre più rara in un mondo frenetico, che da oggi mancherà un po' di più in quell'angolo di via Terpi.