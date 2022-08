Il Ferragosto solidale della comunità di Sant'Egidio con senza tetto e anziani soli

In risposta all'aumento del costo della vita e alla pandemia, la comunità di Sant'Egidio organizza una festa di Ferragosto solidale, in compagnia di senza dimora e anziani soli, che includerà la tradizionale "cocomerata".

Un modo per fare del bene facendo sentire meno sole determinate categorie di persone fragili, proprio nel giorno di Ferragosto.

L'appuntamento è lunedì 15 agosto nella mensa di piazza Santa Sabina dalle 16,30 alle 19, in piazza della Meridiana con aperitivo solidale con anziani soli e giovani volontari alle 18, a Cornigliano con la cocomerata solidale nella sede di Sant'Egidio in via Gattorno alle 18,30, nelle vie della città e nelle stazioni con giro solidale tra i senza dimora a partire dalle 20.