Ferragosto di controlli stradali e sui treni: 18 patenti ritirate e due arresti

Ferragosto di controlli sui treni in circolazione in Liguria e sulle strade della regione. Impegnati gli uomini della Polizia Ferroviaria e quelli della Polizia Stradale tra il fine settimana e lunedì 15 agosto 2022.

Il personale della Polfer ha identificato 1.643 persone: due sono state arrestate, due denunciate e sette multate, sono state 130 le pattuglie impiegate nelle stazioni e a bordo dei treni, tredici i convogli ferroviari scortati, intensificati anche i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare, in particolare, i furti in danno dei viaggiatori.

Nella rete dei servizi predisposti dalla Polfer ligure è incappato un cittadino straniero, già destinatario di un provvedimento di espulsione, rientrato in Italia attraverso il valico internazionale di Ventimiglia. Un altro straniero invece, è stato arrestato nella stazione di Chiavari, era ricercato dovendo scontare una pena di nove mesi. Un terzo straniero, giunto a Genova con un treno proveniente dal Nord Italia, è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione perché non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale italiano. Nella stessa giornata, infine, un altro cittadino straniero è stato denunciato in quanto individuato come responsabile di un furto all'interno di un negozio della stazione di Principe.

Per quello che riguarda invece la Polizia Stradale sono stati intensificati i servizi di vigilanza sia sulla viabilità ordinaria che in ambito autostradale monitorando le aree di servizio anche con personale in abiti civili.

In particolare nel lungo weekend di Ferragosto sono stati controllati 605 veicoli, contestando 196 violazioni al codice della strada, di cui dieci per guida in stato di ebbrezza, cinque delle quali hanno comportato una denuncia di carattere penale e tredici mancate revisioni. Sono state inoltre ritirate diciotto patenti e ventiquattro carte di circolazione, sottoponendo a fermo amministrativo o sequestro ventidue veicoli.

Nonostante il traffico intenso verso le località balneari della Liguria, grazie anche alla costante attività di sensibilizzazione dell’utenza e all’attività di prevenzione delle pattuglie messe in campo dalla Polizia Stradale sulle principali arterie stradali liguri, non si sono registrate rilevanti criticità viabilistiche.