Forza la porta di casa del vicino ed entra per minacciarlo

Otto persone sono state giornate nella giornata di Ferragosto dai carabinieri del comando provinciale di Genova. Per la giornata di festa sono stati rafforzati i controlli, identificate in totale 200 persone e un centinaio di veicoli.

Un genovese di 40 anni è stato denunciato per minacce, violazione di domicilio e danneggiamento. Dopo una lite per futili motivi con il vicino di casa (60 anni) ha forzato la porta d'ingresso di quest’ultimo, è entrato e ha cominciato a minacciare l'uomo. Per furto aggravato è invece finito nei guai un 50enne. Aveva rubato una pistola calibro 7.65 e 50 cartucce, regolarmente detenute, a un 70enne. A Camogli è scattata invece la denuncia per un 20enne originario dell'Albania, irregolare sul territorio e con precedenti.

Nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale, infine, sono state denunciate cinque persone di età compresa tra i 23 ed i 28 anni per guida in stato di ebbrezza. Alto il tasso alcolemico, sono anche state ritirate le patenti.