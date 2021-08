Caldo, bollino giallo anche a Ferragosto

Per Genova livello 1 di pre-allerta per domenica e allerta meteo prevista per afa

Sarà un Ferragosto bollente quello di domenica, il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso, infatti, questa mattina per Genova il Livello 1 di pre-allerta anche per la giornata di dopodomani, domenica 15 agosto.

Bollino giallo con temperature che oscilleranno intorno ai 30 gradi ma, a causa dell'umidità al 78%, ne saranno percepiti 39.

A Genova dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, secondo 3bmeteo, e non sono previste piogge.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare quasi calmo.

Allerte meteo previste: afa.

Nella giornata di ieri, dall'ospedale San Martino, comunicano che ci sono stati una decina di ricovere per malesseri dovuti al caldo. Nessun caso grave.