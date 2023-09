Fermato in auto per un controllo, aggredisce gli uomini della polizia locale

Ha offeso e picchiato un agente della polizia locale e, per questo, è stato arrestato.

È successo lo scorso 4 settembre a Recco: un genovese di 45 anni, con precedenti, è stato fermato dalla polizia locale per un controllo, a seguito di una contestazione al Codice della strada. A quel punto l'uomo non solo si è rifiutato di fornire le proprie generalità, ma ha anche oltraggiato e colpito al volto un agente che ha riportato lievi lesioni giudicate guaribili in due giorni.

A supporto è intervenuta immediatamente una pattuglia dei carabinieri di Recco che ha proceduto all'arresto dell'uomo, sottoposto ai domiciliari.