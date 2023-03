Fermata della metro a Corvetto: ecco come sarà, le immagini del progetto

È previsto per l'estate l'avvio dei lavori per la stazione della metropolitana di piazza Corvetto: un intervento atteso da vent'anni a Genova di cui si è parlato nelle scorse settimane anche in consiglio comunale per fare il punto, e oggi il sindaco Marco Bucci diffonde i rendering dell'opera.

Con il Pnrr la giunta ha ottenuto 50 milioni per costruire la nuova stazione che servirà la zona di Corvetto, via Santi Giacomo e Filippo, Assarotti e vie soprastanti. Si tratta di un cantiere complesso perché la stazione verrà costruita 30 metri sotto terra e occorrerà intervenire in particolare sotto via Santi Giacomo e Filippo e parte del parco dell'Acquasola. Le baracche di cantiere saranno collocate presso l’ingresso sud del parco.

Gli impatti sulla viabilità urbana dovrebbero essere minimi: si prevede la realizzazione di una piazzola in via santi Giacomo e Filippo nel tratto antistante il futuro atrio della stazione metropolitana, come area logistica per le lavorazioni. Quest'area non comporterà nessuna modifica dei percorsi pedonali, mentre per le auto è prevista una lieve riduzione del calibro stradale per la direttrice che da piazza Corvetto adduce a via Serra e via Carcassa.