Ferie di fine anno in Amt, tra portale non funzionante e schermate di errori: "Peggio di così non si può fare"

Non si placano le polemiche dovute al sistema di Amt per prenotare le ferie in vista del periodo natalizio, tra terminali in tilt e "scene fantozziane" con dipendenti che hanno dormito davanti alle rimesse per cercare di accaparrarsi i pochi posti disponibili.

Alla voce di Ugl si aggiungono quelle di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal: i problemi risalirebbero già allo scorso 8 novembre, quando chi voleva prendersi qualche giorno per l'8 dicembre ha iniziato a riscontrare anomalie nel sistema di richiesta ferie da remoto. E già in quella data i sindacati avevano richiamato l'attenzione di Amt.

Ma nulla è servito e anzi, le problematiche si sono aggravate. I rappresentanti di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal si sono recati nuovamente in azienda per manifestare le difficoltà del personale viaggiante nel richiedere le giornate di congedo, ben sapendo che dal 28 novembre in poi il sistema sarebbe stato "stressato" dalle normali richieste per le ferie di fine anno.

"Ancora nella giornata di giovedì - dicono i sindacati - chiedevamo ad Amt se il sistema fosse pronto per le richieste, chiedendo di mettere immediatamente in campo una temporanea modalità di richiesta che consentisse a tutto il personale di avere le stesse possibilità di fruire del congedo. La nostra richiesta non è stata accolta e ci è stato detto che il sistema era pronto".

Venerdì i sindacalisti di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal erano presenti con i colleghi per verificare il funzionamento del portale, ma il "refresh" non funzionava se non dopo ripetuti tentativi, non si attivava il tasto di conferma se non dopo ripetuti tentativi, una volta attivata la conferma si evidenziava una schermata rossa di errore, e una volta rifatti i tre passaggi precedenti appariva una "emoji triste" che avvertiva di essere stati buttati fuori dal sistema intranet.

"Rifatti tutti i passaggi precedenti, con le stesse estenuanti difficoltà, i colleghi hanno ricevuto da minimo 7 a massimo 20 schermate rosse consecutive, riuscendo ad avere un accesso probabilmente idoneo per prenotarsi il Capodanno del 2025" è la conclusione amara dei sindacati. "Cara Amt - dicono ancora - fare finta che i problemi non esistano o ancor peggio che non riguardino la propria direzione, serve solo a creare problemi ancora maggiori".

La proposta delle sigle? Garantire la fruizione dei congedi a tutti i lavoratori Amt che hanno fatto accesso al sistema prima dell'ultima concessione di congedo.