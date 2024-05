Fentanyl, anche in Liguria scatta l'allerta sul rischio diffusione

È stata attivata anche in Liguria la procedura informativa con l'allerta ai Dipartimenti per le Dipendenze, ai responsabili delle Comunità Terapeutiche e alle Unità Mobili di strada sul rischio di diffusione del Fentanyl. Se n’è parlato nel punto stampa di venerdì in cui si è posta l’attenzione anche sui casi di dengue e sul nuovo Dipartimento interaziendale regionale farmaceutico.

“Il Fentanyl è una molecola molto pericolosa - ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola - un morfinico di sintesi ampiamente usato in anestesia, che impropriamente viene utilizzato per il taglio dell'eroina: l'effetto rischia di essere letale provocando la morte per depressione respiratoria. Non abbiamo ancora segnalazioni di casi sul nostro territorio, ma vogliamo mettere in atto tutte le azioni utili a contenere la sua diffusione impropria, diffusione che in America sta mietendo vittime. È di queste ore la convocazione delle Regioni da parte del Ministero della Salute per una riunione in programma la prossima settimana legata all’attuazione del Piano nazionale contro l’uso improprio di Fentanyl e di oppioidi sintetici”.

L'allarme in Italia era scattato nei giorni scorsi, con il ritrovamento, a Perugia, di una dose di eroina tagliata con il Fentanyl. È stato subito attuato il Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici, il governo Meloni ha reso noto che "La diffusione e l'utilizzo di fentanyl in Italia è un dato oggettivo, ma siamo lontani da quello che sta accendendo negli Stati Uniti"