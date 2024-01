Torna in Romania con le figlie per Natale e viene uccisa dall'ex

Da Genova aveva deciso di trascorrere il Natale nella sua patria d'origine, la Romania, per trovare dei parenti e permettere anche al suo ex marito di vedere le loro figlie di 9 e 10 anni. Invece, nella città di Gala?i, ha trovato la morte proprio per mano del suo ex che l'ha strangolata.

Così è stata uccisa Alina Lacramioara Mustafa, romena di origine rom che da anni viveva a Genova dove aveva conosciuto con il tassista Mario Zanetti che l'aveva salvata dal marciapiede facendole ritrovare un po' di serenità e infine l'amore.

Alina era arrivata in Italia quando era ancora minorenne, aveva lavorato in Puglia dove aveva conosciuto il suo ex, con cui si era sposata e trasferita a Genova. Ma la vita insieme nel capoluogo ligure si era trasformata in un incubo, con l'uomo che aveva costretto la moglie (e madre delle loro due bambine) a prostituirsi, sottoponendola a vari maltrattamenti.

Poi la rinascita grazie alla storia d'amore con il tassista genovese, incontrato dopo un malore: lui l'aveva soccorsa, offrendosi di portarla in ospedale e poi allontanandola dalla strada e dall'ex e prendendosi cura delle due bambine. Mario e Alina avevano sogni e progetti e avrebbero voluto sposarsi e andare a vivere in Romania.

Per Natale, infine, il viaggio della donna in Romania con le due figlie: ma il breve soggiorno sfocia prima nelle violenze (come riporta Ansa, una delle bambine di Alina avrebbe mandato a Mario nei giorni scorsi alcuni video girati di nascosto in cui si vede la madre mentre viene picchiata dall'ex) poi subito dopo nel femminicidio. Secondo quanto appreso dal tassista, Alina sarebbe rimasta da sola con l'ex che l'ha strangolata.

Adesso il tassista genovese, suo ultimo compagno di vita, ha lanciato un appello perché la magistratura romena non tratti il caso con superficialità, perché l'omicidio non passi sotto silenzio e che il colpevole (che è stato arrestato) non esca dal carcere dopo pochi giorni. Nella speranza, anche, di poter essere lui a prendersi cura delle due bambine che in parte ha cresciuto con amore, rimaste ora senza mamma, unico ricordo che gli resta di Alina.