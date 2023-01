Wall of Dolls, una bambola in più per Giulia Donato uccisa dal compagno

A poche ore dal funerale di Giulia Donato - la 23enne uccisa a Pontedecimo dal compagno Andrea Incorvaia che poi a sua volta si è tolto la vita - lunedì sera le donne di Wall of Dolls hanno voluto aggiungere una bambola al loro muro di piazza De Ferrari.

"Un momento per ricordare Giulia e per dare un messaggio di vicinanza a tutte le vittime di violenza: denunciate, non siete sole", scrive il presidente Toti sui social.

“Questa iniziativa testimonia ancora una volta l’importanza del ricordo e dell’informazione - spiega l’assessore alle Pari Opportunità Simona Ferro -. Attraverso questi due elementi fondamentali vogliamo ribadire con forza che le donne che subiscono violenza non sono sole: Regione Liguria e le associazioni sono e saranno sempre dalla loro parte”.

L'ultimo saluto a Giulia Donato è fissato per le 11,30 di oggi, martedì 10 gennaio nella chiesa di San Giacomo Maggiore, Pontedecimo. Per quanto riguarda l'omicidio-suicidio compiuto il 4 gennaio, l'autopsia ha confermato che Giulia è stata uccisa da un colpo alla testa sparato da Andrea, guardia giurata (che, come sta emergendo in questi giorni, era in cura per depressione) mentre era ancora a letto.