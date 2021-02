Femminicidio via Colombo, Toti e Bucci si uniscono al dolore: «Violenza inaudita e ingiustificabile»

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci si sono uniti al dolore per la morte di Clara Ceccarelli, titolare del negozio di calzature Jolly di via Colombo accoltellata dall'ex compagno che è poi stato individuato in serata dalle volanti della polizia nei pressi dell'ospedale Galliera, apparentemente deciso a gettarsi da un muraglione e portato in questura per essere interrogato. Agli agenti avrebbe ammesso di avere colpito la ex compagna per gelosia e per rifiuto della fine della relazione, ma la sua testimonianza è al vaglio.

«La città si stringe con dolore e affetto attorno ai familiari di Clara - ha commentato il sindaco Bucci - , vittima di una violenza inaudita, aberrante e ingiustificabile. Agli investigatori e alla magistratura spetta il compito di fare totale chiarezza su quanto accaduto, alla nostra società quello di interrogarsi su episodi di tale gravità e comprendere come poter arrivare a cancellare il termine “femminicidio” dalle nostre cronache».

«Una preghiera per Clara, uccisa a coltellate nel suo negozio dall'ex compagno. Un terribile femminicidio, l’ennesimo nel nostro Paese, che deve farci riflettere e su cui mi auguro venga fatta giustizia senza sconti al più presto». Lo scrive il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, a seguito dell’efferata uccisione della donna da parte dell’ex compagno, nel suo negozio a Genova. «Alla sua famiglia va l’abbraccio della Liguria – aggiunge il governatore - in questo momento di grande dolore che unisce un’intera comunità».

Femminicidio a Genova, cosa è successo

L'allarme è scattato in via Colombo nella serata di venerdì 19 febbraio, zona piena di negozi e in cui Ceccarelli era molto conosciuta. Immediata la chiamata ai soccorsi una volta vista la donna a terra e l'uomo scappare, inutili i tentativi di bloccarlo. Mentre i passanti e i negozianti tentavano di soccorrerla sono arrivati i sanitari dell'ambulanza inviata dal 118, che hanno tentato di stabilizzarla per portarla in ospedale, ma le sue condizioni erano troppo gravi. La donna è deceduta prima di poter essere caricata in ambulanza, a pochi passi dal suo negozio.

Sul posto è intervenuta in poco tempo la polizia, che ha transennato la zona e ha avviato le indagini: Squadra Mobile e Scientifica hanno affiancato le agenti delle Volanti inizialmente intervenuti per i rilievi e le testimonianze, mentre il quadro iniziava a delinearsi, un delitto commesso da un uomo che per l'ex compagna aveva sviluppato una vera e propria ossessione, così come per il gioco.

«Una donna dolcissima e buona - ha detto Manuela Carena del Civ Galata-Colombo di cui Ceccarelli faceva parte - siamo scioccati».

Clara Ceccarelli uccisa a coltellate, presidio di Non una di meno

Ceccarelli lascia il padre di 90 anni e il figlio di 30. L'ennesimo femminicidio, l'ennesima donna morta per mano di un uomo in questo 2021 già macchiato di sin troppo sangue.

«Eravamo lì la settimana scorsa, ad urlare la nostra rabbia contro il fiume di femminicidi che ormai non fanno neanche più notizia sui media nazionali - hanno scritto le attiviste di Non una di meno annunciando un presidio per sabato alle 16 in via Colombo - Saremo lì nuovamente domani, perché negli ultimi due giorni, tre donne sono state uccise per mano di un uomo. L’ultima, Clara Ceccarelli, qualche ora fa, nella nostra città, proprio vicino a dove sabato abbiamo gridato per far sentire la loro voce, la nostra voce. Basta chiamarlo raptus, basta chiamarlo delitto passionale, basta chiamarlo amore, siamo stanche e arrabbiate, ma non ci fermeremo mai, perché se toccano una, toccano tutte»