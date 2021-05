Femminicidio di Clara, chiesto rinvio a giudizio per l'ex compagno

È stata fissata al 6 luglio l'udienza preliminare nel processo per la morte di Clara Ceccarelli. Il pubblico ministero Arena ha chiesto il rinvio a giudizio per Renato Scapusi, l'uomo di 59 anni accusato di avere ucciso il 19 febbraio 2021 la sua ex compagna nel suo negozio di pantofole in via Colombo a Genova.

Scapusi è accusato di omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà. Secondo il consulente della procura, il 59enne è in grado di intendere e volere. Sul corpo di Ceccarelli, 69 anni, il medico legale ha trovato decine di ferite da arma da taglio disseminate tra schiena, petto, stomaco, braccia, collo.

Scapusi, dipendente dal gioco, aveva riversato sull'ex compagna tutte le sue ossessioni, iniziando a perseguitarla dopo la fine della relazione, chiedendo soldi in continuazione, telefonandole e presentandosi davanti al negozio e davanti a casa, minacciando lei e la sua famiglia.

Dopo il femminicidio venne ritrovato dagli agenti delle volanti dopo diverse ore mentre cercava di suicidarsi.