Torriglia, ancora nessuna traccia dell’anziano scomparso da Bargagli

Decine di uomini in zona per cercare eventuali tracce dell’uomo

Ancora nessuna traccia di Felice Sansone, l’uomo di 88 anni scomparso il 16 giugno da Bargagli.

L’uomo si era allontanato a bordo di una Hunday Atos rossa targata CV396BX che è stata ritrovata in località Serra, a Torriglia. Proprio nei boschi di Torriglia si sono concentrate dunque le ricerche di vigili del fuoco, Soccorso Alpino e volontari di Protezione Civile. A tre giorni dall’inizio delle ricerche, però, del pensionato ancora non si sono trovate tracce, neppure sfruttando le unità cinofile.

Gli accertamenti hanno evidenziato che l’auto si trovava in località Serra già dal 16, giorno della scomparsa, e i timori per l’uomo crescono di ora in ora, anche alla luce delle sue precarie condizioni di salute.

Le ricerche andranno avanti sino alla notte di domenica, dopodiché sarà il prefetto a dover decidere se proseguire. Il piano regionale di Protezione Civile relativo alle persone scomparse prevede infatti 72 ore di ricerche. I soccorritori stanno dunque facendo il possibile per individuare elementi che possano ricondurre allo scomparso.