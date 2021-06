Torriglia, trovato morto l’anziano scomparso da Bargagli

Decine di uomini in zona per cercare eventuali tracce dell’uomo sino alla tragica scoperta, domenica mattina

È stato trovato morto dopo giorni di ricerche Felice Sansone, l’uomo di 88 anni scomparso il 16 giugno da Bargagli.

L’uomo si era allontanato a bordo della sua auto, ritrovata in località Serra, a Torriglia. Proprio nei boschi di Torriglia si sono concentrate dunque le ricerche di vigili del fuoco, Soccorso Alpino e volontari di Protezione Civile, e a tre giorni dall’inizio delle ricerche il suo corpo è stato trovato in un rivo. A segnalarlo un escursionista che lo ha notato e ha chiamato i soccorritori.

Gli accertamenti hanno evidenziato che l’auto si trovava in località Serra già dal 16, giorno della scomparsa, e l'ipotesi è che l'uomo sia morto il giorno stesso. Sulle cause del decesso, però, non ci sono ancora certezze: potrebbe essersi trattato di un malore o di un gesto volontario. Sul posto anche il magistrato di turno con il medico legale.