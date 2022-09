Getta le griglie della cucina dalla finestra, denunciata dopo la lite

Esasperata ha preso le griglie della cucina e le ha lanciate dalla finestra. Una donna, una mamma, al culmine di una lite con i figli non ci ha visto più e ha scaricato la sua rabbia sugli oggetti.

Un gesto che avrebbe però potuto ferire dei passanti, per questo i poliziotti intervenuti a Fegino, in Valpolcevera, l'hanno denunciata per getto di cose pericolose.

La quarantenne ha dichiarato agli agenti "ero molto nervosa" e si è scusata di fronte alla polizia e anche con i vicini di casa che avevano lanciato l'allarme. Il mea culpa però non è servito ad evitarle la denuncia a piede libero.