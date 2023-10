Minacciato sotto casa il presidente del Municipio Romeo

"Esprimo la mia solidarietà e vicinanza a Federico Romeo, minacciato sotto casa da un uomo armato di un machete. Nulla può giustificare il trascendere in azioni violente, sia di natura fisica che verbale". Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, dopo l'episodio che ha visto vittima il presidente del Municipio V val Polcevera.

Nel rincasare, mercoledì 18 ottobre, Romeo ha trovato sotto casa un pastore, proprietario di numerose pecore, che si trovano su un'area privata nella zona del Garbo, che lo ha minacciato con un machete. L'uomo era accompagnato dai suoi due cani di grossa taglia.

L'azione violenta pare sia da ricondurre al proposito di Romeo di trasformare l'area dove si trovano le pecore in canile, in modo da garantire ulteriori spazi alla struttura di Monte Contessa, in sofferenza a causa del sovraffollamento.

Romeo, che è riuscito a fotografare l'uomo, ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenute polizia locale e di Stato, ma il pastore nel frattempo si era allontanato. Il presidente del Municipio si è poi recato presso la stazione carabinieri di Rivarolo, dove ha sporto denuncia, dando il via alle indagini.