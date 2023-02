Anche un vigile del fuoco genovese in Cile contro gli incendi che stanno devastando il Paese

C'è anche un genovese, Federico Brizio, tra i tecnici Tast del corpo nazionale dei vigili del fuoco che fanno parte del team europeo inviato in Cile per fornire supporto alle autorità locali nella lotta agli incendi boschivi che stanno interessando il Paese.

Brizio, del comando di Genova, non sarà solo: con lui un altro esperto, Andrea Cutini del comando di Firenze. I due tecnici Tast forniranno supporto tecnico e logistico alla squadra europea, formata da quattro esperti di diversi Paesi che si interfacceranno con le autorità locali.

La funzione Tast, che è stata esercitata tra l’altro in campo internazionale per l’esplosione del 2020 nel porto di Beirut, mette in campo tecniche e conoscenze per garantire il supporto per la gestione manageriale dell’emergenza. La partecipazione dei vigili del fuoco italiani all’operazione rientra nell’ambito del Meccanismo europeo di Protezione Civile ed è stata disposta a seguito della richiesta di assistenza internazionale formulata dalle autorità cilene alla Commissione Europea, in seguito all’offerta del Dipartimento della Protezione Civile.