Giovane mamma morta in un incidente: mascherine in vendita per aiutare la famiglia di Federica

Mascherine in vendita per aiutare la famiglia di Federica Picasso , la giovane mamma morta lo scorso 8 febbraio in un incidente stradale in monopattino. L’iniziativa parte dai social, e nelle ultime ore ha ripreso vigore tramite una serie di condivisioni finalizzate a invitare sempre più persone a dare una mano a Fabio, il marito di Federica, e alla piccola Matilde.

Le mascherine, lavabili e riutilizzabili, hanno il simbolo della città stampato sul davanti, e sono in vendita al prezzo simbolico di 10 euro in diversi esercizi commerciali della città. Il ricavato delle vendite verrà devoluto proprio alla famiglia di Federica

L’appello rimbalza sui social a un mese dalla morte della 35enne morta all’incrocio tra corso Sardegna, corso De Stefanis e via Casaregis. Federica stava viaggiando sul suo monopattino quando è caduta - forse per l’asfalto dissestato, ma la polizia Locale sta ancora indagando e cercando testimoni - ed è finita sulla traiettoria di un camion, che l’ha travolta.

Ecco gli esercizi commerciali in cui sono vendute le mascherine:

Bar 2 passi dallo stadio: corso De Stefanis 99/101r

BAR Minimxing: via Cecchi 2 angolo via Casaregis

Bar Stelli sul mare: spiaggia di San Giuliano

Bar tabacchi Boccadasse : via Cavallotti 13 r

Bar tabacchi Gaggero: piazza Alimonda 15r

Bar Vittoria: piazza della Vittoria 44r

BOX86: piazza della Vittoria 86

Chiringuito: spiaggia di Priaruggia

Eros moto: via Casaregis 36r

Genoa Club Via Armenia 5R

Merceria Fassio: via Colombo 69r

Tabaccheria Marinelli: corso Buenos Aires 67r