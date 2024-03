Diagnosticato un caso di dengue a Genova

È stato registrato un caso di dengue ieri, sabato 30 marzo, all'ospedale San Martino di Genova. Il paziente è un ragazzo argentino, di ritorno in Liguria dal Paese d'origine.

È stato il giovane stesso a contattare l'ospedale e a presentarsi in ambulatorio dicendo che aveva i sintomi che aveva ascoltato in tv e letto sui social. A confermarlo il direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino, Matteo Bassetti, che commenta: "Un plauso a tutti, dal Ministero ai divulgatori che hanno spiegato che esiste un problema in Sud America. Ora sarà importante partire presto con la disinfezione e i larvicidi che sono in capo alle amministrazioni locali".

Dengue, Bassetti: "Attenzione alla disinfestazione"

C'è dunque un'attenzione particolare anche in Italia e a Genova? "Non bisogna fare allarmismo - ha spiegato poi Bassetti a "Chesarà" su Rai Tre - ci sono casi di importazione che arrivano dal Sud America, nel caso di Genova una persona arrivata dall'Argentina. Bisogna fare attenzione alla disinfestazione, usare insetticidi e larvicidi da adesso a maggio: se una persona con dengue viene punta da una zanzara tigre da noi, questa poi potrebbe pungere e infettare altre persone".

Anche gli unguenti contro le zanzare sono utili: "Cerchiamo di usare gli antizanzare - ha concluso il medico - le zanzariere, gli indumenti chiari così questi insetti non sono attirati. Ma al momento è un problema del Sud America".

Non è la prima volta che si parla di dengue a Genova: anche negli anni scorsi sono stati registrati alcuni casi.

Dengue: cos'è, sintomi e come si trasmette

La febbre dengue è causata da quattro virus molto simili trasmessi all'umano dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Come spiega l'Istituto Superiore della Sanità, non si ha un contagio diretto tra esseri umani, anche se l'uomo è il principale ospite del virus che circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni. In questo periodo, la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

Per quanto riguarda i sintomi, la malattia dà luogo a febbre nell'arco di 5-6 giorni dalla puntura, con temperature anche elevate, mal di testa, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle. Non esiste un trattamento specifico per la dengue: nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane ma ci sono alcune cure in supporto alla guarigione come l'uso di farmaci per abbassare la febbre e combattere gli altri sintomi. Insomma, nella maggioranza dei casi il quadro clinico non è complicato, ma in una piccola percentuale dei casi si sviluppa una febbre emorragica pericolosa per la vita: per questo è importante la diagnosi tempestiva.