Deve scontare cinque anni per favoreggiamento della prostituzione, arrestato

I carabinieri del comando provinciale di Genova, durante il fine settimana di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno proceduto ad arresti e denunce nei confronti di sei persone.

In particolare due sono state tratte in arresto in seguito all'aggravamento di specifiche misure a cui erano già sottoposti: si tratta di una italiana di 35 anni e un cubano di 30 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, in prova ai servizi sociali, per reati inerenti agli stupefacenti.

Arrestato anche un 65enne con pregiudizi di polizia, in seguito a ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Genova, poiché condannato a oltre cinque anni di reclusione per il reato di favoreggiamento della prostituzione, commesso a Genova tra il 2012 e il 2013.

I tre denunciati sono un 55enne marocchino, fermato a Camogli con merce contraffatta, e due automobilisti, sorpresi alla guida in stato di ebbrezza.