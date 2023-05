Cade in un dirupo nella notte, 56enne salvato all'alba

È stato salvato all'alba di lunedì 8 maggio 2023 un 56enne caduto in un dirupo a Favale di Malvaro, comune della città metropolitana di Genova.

L'uomo era scivolato e caduto nel burrone nella notte, ma è riuscito a chiedere aiuto solo nelle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari che hanno utilizzato la scala italiana in dotazione, prima per raggiungere l'uomo e stabilizzarlo sulla barella, insieme al personale del 118 accorso e, in seconda battuta, l'hanno utilizzata come passerella per issare la barella e portarla fino al piano strada dove l'attendeva l'ambulanza.

A Favale di Malvaro hanno lavorato con i pompieri i medici del 118 con automedica Tango 1 e i militi della Croce Rossa di Cicagna, l'uomo, con un trauma alla schiena, è stato portato all'ospedale di Lavagna.