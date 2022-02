Cagna anziana abbandonata e legata a un palo sul monte Fasce

"Era legata a un palo rosso. Incredula, grugniva con piccoli abbai". È stata trovata legata sul monte Fasce una cagna anziana ed è finita al canile.

I militi della croce gialla soccorso animali hanno ricevuto una telefonata e sono accorsi, ieri sera, venerdì 12 febbraio nel punto descritto dall'altro lato della cornetta.

Senza microchip, il canile lancia l'appello nella remota speranza che non si tratti di un abbandono: "Cerchiamo il proprietario". Chiunque avesse informazioni può contattare il rifugio per cani e gatti di via Rollino ai numeri: 0108979374 - 3510317835.