Tombino contro la vetrata della farmacia: "È la seconda volta"

Spaccata nella Farmacia Sestri di Sestri Ponente poco prima delle quattro di notte di venerdì 15 luglio 2022. A denunciare l'episodio MariaJosé Bruccoleri, farmacista e consigliera comunale di Genova Civica con Ariel Dello Strologo.

"Stanotte con un tombino un delinquente ha fatto saltare in aria la vetrata della Farmacia Sestri - ha scritto sulle proprie pagine social Bruccoleri - ed è entrato provocando innumerevoli danni. Giorni in cui ci si impegna a ripristinare la campagna vaccinale covid e giorni in cui ci si impegna ad esserci ogni giorno per tutte le esigenze dei cittadini".

"Siamo dispiaciuti - conclude - di avere subito questo attacco, e preoccupati per la delinquenza che evidentemente sta peggiorando nel nostro amato quartiere di Sestri Ponente. Auspico che questa segnalazione possa fare riflettere oltre che pensare, Nel frattempo, meno male che tanta gente ci vuole bene e stiamo risolvendo problema".

Si tratta del secondo episodio del genere per la Farmacia di Sestri, vittima di un'altra spaccata a Capodanno, MariaJosè Bruccoleri spiega a Genova Today: "Grazie al sistema con le telecamere la polizia è intervenuta immediatamente sul posto e hanno raccolto la denuncia direttamente in farmacia, l'uomo era però già scappato. La scorsa volta era stata ripresa una persona a volto coperto, questa volta sembra più riconoscibile. Speriamo le forze dell'ordine possano rintracciare il responsabile. Temiamo sia un gesto di sfregio, in una farmacia di notte le casse sono vuote e si potrebbero rubare solo dei medicinali. Comunque non è stato rubato nulla".