Famiglie arcobaleno in piazza: "Il governo vuole cancellarci, ma siamo indelebili"

Nel pomeriggio di sabato 25 marzo 2023, tra le ore 16:30 e le ore 18, è andato in scena nel centro di Genova tra largo Pertini e piazza De Ferrari il flash mob delle famiglie arcobaleno, lanciato attraverso lo slogan: "Il governo vuole cancellare le nostre famiglie, ma siamo indelebili".

"Un periodo nero per la nostra comunità - denuncia il coordinamento Liguria Rainbow - il ministero dell’Interno ha chiesto che i sindaci smettano di trascrivere i certificati di nascita di figli e figlie nate all’estero con la gestazione per altri. La commissione del Senato alle politiche europee ha poi espresso un parere negativo sulla proposta del regolamento europeo di uniformare le procedure di riconoscimento dei figli in tutti gli stati dell’Unione".

Questi e altri vengono quindi definiti: "Chiari segnali degli obiettivi del governo: ostacolare ancora più di prima i diritti delle famiglie arcobaleno e della comunità Lgbtqia+". Durante la manifestazione padri, madri, figli e figlie hanno portato testimonianze e storie mentre le artiste Carola Perfigli e Gloria Pallotta hanno "disegnato dal vivo la bellezza e il coraggio indelebili delle famiglie arcobaleno".

Marilena Grassadonia, responsabile nazionale Libertà & Diritti di Sinistra Italiana: "Siamo a fianco delle famiglie arcobaleno e di tutta la comunità Lgbtqia+ nella richiesta di una chiara presa di responsabilità da parte della politica e dei sindaci. L’attacco ai diritti da parte di questo governo e della maggioranza parlamentare di destra è sotto gli occhi di tutti. Occorre tenere alta l’attenzione su quello che sta accadendo e chiediamo a gran voce una legge che garantisca pari diritti a tutti i minori del nostro Paese, compresi quelli con due mamme o due papà".